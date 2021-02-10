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Kupa Voley | Galatasaray HDI Sigorta - PTT: 3-1

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT’yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, böylece kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı

10 Şubat 2021, Çarşamba 18:40 Son Güncelleme:
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Kupa Voley | Galatasaray HDI Sigorta - PTT: 3-1

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT’yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu (Gizem Güreşen, Çağla Akın, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu)

PTT: Mislina Yağmur Kılıç, Bahar Akbay, Emiliya, Elisa, Hristina, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Zent, Suna Alan Aysun, Merve Tanyel, Aslı Koçoğlu, Semra Özer)

Setler: 24-26, 25-15, 25-22, 25-13

Süre: 113 dakika (28, 26, 34, 25)

İSTANBUL (AA)


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