Kupa Voley C Grubu’nda Fenerbahçe Opet, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu’nda Fenerbahçe Opet, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, grupta ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu’nda Fenerbahçe Opet, Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takım, sahadan 25-10, 25-10 ve 25-8’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, grupta ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ikinci mağlubiyetini yaşadı. C Grubu’nda yarın Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları maçı oynanacak
İSTANBUL (AA)