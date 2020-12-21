Kupa Vestel Zula şampiyonu Çamlıca Espor oldu

Rekabet seviyesi hat safhada olan Kupa Vestel turnuvasının finali 19 Aralık günü oynandı. Şampiyonluk için kıyasıya mücadeleler veren takımlar son saniyelere kadar mücadeleyi bırakmadı. 5 gün boyunca gerçekleştirilen maçlar sonucunda 5.000 TL ödül havuzuna sahip turnuvanın şampiyonu Çamlıca Espor oldu.

5 gün boyunca birbirleriyle mücadele eden takımlar 5.000TL ödül havuzu için en iyi hünerlerini sergilediler. 19 Aralık tarihinde ise Kupa Vestel Zula turnuvasının şampiyonu Çamlıca Espor oldu.