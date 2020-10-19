Kupa Vestel Rocket League turnuvasında şampiyon belli oldu

Türkiye’de Espor’un gelişmesine büyük katkıda bulunan Vestel’in düzenlemiş olduğu Kupa Vestel Rocket League Turnuvası sonlandı.

244 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan Kupa Vestel Rocket League turnuvası 12 – 16 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Mücadelenin ve aksiyonun hiç eksik olmadığı Kupa Vestel Rocket League turnuvasında, Blaze Esports, Etiget Esports Karagümrük takımları oldu.

Kupa Vestel’i takip etmek ve diğer turnuvalardan haberdar olmak için Vestel’in sosyal medya hesaplarını ve www.kupavestel.com adresini takip edebilirsiniz.

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