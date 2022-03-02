Kupa Papara, Mart ayında devam ediyor!

Esporseverleri yepyeni bir heyecana dahil eden ve 80.000₺ ödül havuzu, Papara Metal Card sürprizleri ile duyurulan Kupa Papara, Eylül ayı itibariyle başlamıştı.

Her ay gerçekleşecek olan turnuvalar serisinde birbirinden farklı oyunlar yer alacağını geçtiğimiz süreçte paylaşan Papara.Eylül ayında FIFA 21, PUBG ve PUBG Mobile oyunları ile karşımıza çıkmış, ve daha sonrasında bu serüven, ZULA ve Mobile Legends: Bang Bang mücadeleleri ile Ekim ayında devam etmişti.

Ekim ayının ardından vitesin arttığı Kupa Papara mücadelesinde bir sonraki durak ise PUBG Mobile adası olmuştu. Kasım ve Aralık aylarında 30.000₺ ödül havuzu ile gerçekleşen dev PUBG Mobile turnuvası ile 2021 yılına nokta koyan Kupa Papara, yeni yılda ise perdeyi FIFA 22 ile açtı!

30 Ocak’ta ekrana gelen finallerde FIFA 22 Ultimate Team Şampiyonu, Team Demiral Esports oyuncusu Arda “JanArda” Azinyan olurken, FIFA 22 Classic şampiyonu ise Fenerbahçe Espor oyuncusu Türkcan ”TURKO” Ulutaş oldu!

Kupa Papara serüveninde sırada ise Arena of Valor yer alıyor!

Arena of Valor’da 10.000₺ ödül havuzu!

Mart ayında Arena of Valor vadisine inecek olan Kupa Papara’da 10.000₺ ödül havuzu bulunuyor. Arena of Valor heyecanına katılmak ve takımıyla şampiyonluk mücadelesi vermek isteyenler için kayıtlar devam ediyor! Son kayıt günü olan 7 Mart’ın ardından elemeler başlayacak!

Elemelerin ardından ise turnuvanın finali, 11 Mart nimo.tv/kupapapara adresi üzerinden ekranlara gelecek.

Tüm kayıtlar ve detaylar, kupapapara.com’da

Kupa Papara serüvenine katılmak ve amansız mücadelenin yanı sıra ödüllerin ve avantajların sahibi olmak istiyorsan durma, kupapapara.com adresine gir ve hemen kaydını oluştur! Papara’daki yüzlerce işlemde olduğu gibi turnuva katılımları da tamamen ücretsiz.