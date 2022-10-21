Süper Lig'deki son iki maçında Adana Demirspor'la berabere kalıp Kayserispor'a mağlup olan Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kastamonuspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla deviren Sarı-Kırmızılılar'a bu galibiyet tam anlamıyla ilaç gibi geldi. Özellikle maç sonrasında taraftarların tüm takımı ve teknik ekibi tribünlere çağırıp desteklemesi, Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına inerek teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü kutlaması ve oyunculara, "Hocamıza bir hediye daha istiyoruz" diyerek, ligde de Alanyaspor galibiyetini işaret etmesi, dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Berkan elini güçlendirdi

Sezon başından bu yana fazla şans bulamayan oyunculardan başta Rashica'nın performansı, Seferovic'in ilk golünü atması, ilk maçına çıkan Ross'un kafa golüyle stoperler arasındaki rekabete gireceğinin sinyalini vermesi, 18 yaşındaki Hamza Akman'ın fileleri havalandırması da Okan hocayı fazlasıyla memnun etti. İlk 11'deki yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Buruk, Berkan'ın orta sahadaki grafiğini de çok beğendi. Farklı mevkilerdeki yabancı sayısı ayarlanırken daha rahat hareket edilebilmesi için, Berkan'a lig maçlarında daha fazla şans verilmesi planlanıyor.

İstanbul fırsatı başlıyor

Ayrıca Galatasaray'ın, Dünya Kupası nedeniyle erken girilecek olan devre arasına kadar oynayacağı 5 maçın tamamı İstanbul'da. Pazar günkü Alanyaspor sınavıyla İstanbul fikstürü başlıyor. Sarı-Kırmızılı ekip daha sonra Karagümrük (d), Beşiktaş , Başakşehir (d) ve İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Aslan'ın hocası Okan Buruk bu fırsatı iyi kullanıp, araya kadar takımını zirve yarışında tutmayı hedefliyor.





'Bu futbolu pazar gününe taşıyacağız'

Kastamonu galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gözünü pazar günü ligde oynayacakları Alanyaspor maçına çevirdi. Kayseri yenilgisine çok üzüldüğünü belirten Buruk, "Son haftadaki kötü oyunumuz, bize yakışmayan hem oyun hem mücadele hem istek bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Oyuncularıma da bunu bildirdim. Onlar da Kastamonuspor maçında gördüğünüz gibi olumlu tepki verdi. Bunu pazar gününe de taşıyacağız. Pazar da aynı tepkiyi vereceğiz. Arayışlarımız tabii ki olacak, kadromuz içerisinde. Çok geniş bir kadromuz var. Güzel bir zorluk. Ligin devamında bunu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız" diye konuştu.

'4-4-2'yi deniyorum'

Okan hoca, Gomis ve Seferovic'i birlikte oynatmasını da yorumlarken, "4-4-2 benim daha önce de kullandığım bir sistem. Bunu doğru oyuncularla, doğru ve iştahlı oynadığınızda başarılı olan bir sistem. Giresun maçında 45 dakikalık bir süreçte denemiştik. Geçen hafta son bölümde denemiştik. Bundan önceki maçlarda sonucu alamadık. Kupada sonucu aldık. Düşünebileceğimiz bir sistem. Önemli olan takım halinde baskı yapmak" ifadelerini kullandı.





Hazırlıklar başladı

Haftayı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 7-0'lık Kastamonuspor galibiyetiyle kapatan ve bir üst tura yükselen Galatasaray, pazar akşamı Alanyaspor ile oynanacak lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dinamik ısınmayla başlayıp, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda pas ve top kampa çalışmaları sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi. Florya'da hazırlıklar bugün saat 17.30'da başlayacak antrenmanla sürecek.

Alanya bileti hemen tükendi

Cim Bom'un pazar günü saat 20.00'de Nef Stadı'nda Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 48 bin 850 bilet kısa sürede tükenirken, tribünde yine müthiş bir atmosfer yaşanması bekleniyor. Bilet fiyatları ise 170 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyordu. Kulüp hem bilet hem de maç günü mağazacılık satışlarından önemli bir gelir elde edecek.

Moritz gençlere eğitim verecek

Galatasaray'da teknik ekibe yeni katılan, Nagelsmann'ın eski yardımcılarından Moritz Volz'un sadece A takımla ilgilenmeyeceği açıklandı. 39 yaşındaki Alman antrenör, hem Okan Buruk'la sahada yer alacak hem de diğer departmanlara destek olacak. Volz'un özellikle de akademiden gelen gençlerle ilgileneceği ve onları eğitmekle görevli olacağı belirtildi.



