Kupa macerası başlıyor

Ligde Denizlispor ve Konya galibiyetleriyle zirveye adım adım yaklaşan Sarı-Lacivertliler, gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi.

Fenerbahçe, sezon başında hedefi çifte kupa olarak belirlemişti. Kanarya, ikinci kulvardaki macerasına 4. turdan başlıyor. Ersun Yanal ve öğrencileri bu akşam 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’na konuk olacak. Teknik patron Yanal, bu karşılaşmada yedek ve genç oyunculara şans vererek son durumlarını görmek istiyor. Tarsus sürpriz peşinde Uzun yıllar Galatasaray ve Türk Milli Takımı’nın formasını giyen Ergün Penbe’nin çalıştırdığı Tarsus ise kupada büyük bir sürprize imza atmanın peşinde.

Rakibi gibi Sarı- Lacivertli renklere sahip olan 2. Lig ekibi, sezona iyi başlasa da ligde son 3 maçında galibiyet yüzü görmedi. Ergün Penbe ve öğrencileri, kupada turu geçerek yeni bir hava yakalamanın peşinde.

’20 yılda bir denk gelir’

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Cana Can, Fenerbahçe’yi konuk etmenin onurunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Can, “Fenerbahçe karşısında haddimizi bilerek oynayacağız. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe böyle büyük maçlara alışık ve tecrübeli. Gücümüzü biliyoruz. Fenerbahçe maçını bir festival havasında değerlendiriyoruz. Böyle maçlar 15-20 yılda bir denk geliyor” ifadelerini kullandı.

Fener 19 kişiyle Mersin’e gitti

Kaleciler: Altay, Abdullah Savunma: Sadık, Serdar, Zanka, Rami, İsla, Murat Orta saha: Jailson, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Muhammed, Alper, Deniz Hücum: Muriç, Rodrigues, Mevlüt



