Kupa koleksiyoncusu Mikel

Renklerine bağladığı genç isimlerle geleceğin kadrosunu oluşturan Trabzonspor, transferde bombayı patlattı, John Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Nijeryalı yıldızın transferi, hem maliyet hem de kalite bakımından futbol kamuoyunda oldukça iyi karşılandı.

Yönetim ise geçen sene olduğu gibi, transferde yine geçer not aldı. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Bordo-Mavili ekibe tarihinin en kariyerli ismini getirdi. 32 yaşındaki yıldızın, 1’i Şampiyonlar Ligi, 1’i Avrupa Ligi, 2’si İngiltere Premier Ligi, 1 de Afrika Şampiyonluğu başta olmak üzere tam 12 kupası bulunuyor.

‘İlk maçım için sabırsızım’

Adeta bir kupa koleksiyoncusu olan Mikel de Karadeniz devine gelmekten oldukça mutlu. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine geldiğini belirten başarılı futbolcu, “Şu anda Milli Takım ile Afrika Kupası’ndayım. Ancak Trabzon’a gelip, ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ben ve ailem, Türkiye’deki yeni serüvenimiz için çok heyecanlıyız. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ali Ece’nin kaleminden Trabzonspor’un yeni transferi Obi Mikel yarın gazeteniz FANATİK’te..

■ Genç yetenekleri geliştirmek için biçilmiş kaftan

■ Hem Onazi ile hem de Onazi’nin yerine oynar

■ Çin’den sonra son 6 ayını İngiltere’de çok iyi geçirdi

■ Ünal Karaman’ın pas oyunu için en iyi tercih