Kupa koleksiyoncuları

Takıma 2011 yılında katılan iki yıldızın da 5’i Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 4’ü Süper Kupa olmak üzere 13’er kupası bulunuyor. Biri yaptığı kurtarışlarla, diğeri de kritik zamanlardaki frikik golleriyle bu zaferlere büyük katkı veren ikili, yeni sezonda da Galatasaray’ın en önemli kozlarından olacak. Kaleci Muslera, düzenli forma giymeye devam ederken, Selçuk’un da yoğun maratonda çok sık şans bulması bekleniyor. Aslan’ın hocası Terim, kazanılan son lig şampiyonluğunun ardından, özellikle son haftalarda sahaya yaptığı katkı nedeniyle, Selçuk’un kontratının 1 yıl daha uzatılmasını özellikle istemişti.