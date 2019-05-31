Kupa canavarı Pedro

Barcelona altyapısından yetişen ve 2008’de A takıma yükselen Pedro, 11 yıllık kariyerinde inanılmaz başarılara imza attı. 31 yaşındaki İspanyol yıldız, belki dünyanın en önemli yıldızları arasında değil. Ancak Pedro, tarihte hiçbir oyuncunun yaşamadığı mutlulukları tattı.

Tecrübeli futbolcu, Avrupa Ligi’yle birlikte FIFA ve UEFA’nın düzenlediği kulüp turnuvalarının tamamında kupayı kaldırmış oldu. Barcelona’yla defalarca La Liga ve Kral Kupası şampiyonlukları yaşayan Pedro, Chelsea ile de Premier Ligi’nde ve FA Cup’ta zafere ulaştı. Yıldız futbolcunun Milli Takım kariyeri de son derece görkemli. Pedro, İspanya ile 2010’da Dünya Kupası’nı kaldırırken, 2012’de de Avrupa Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştı.

Tam 25 şampiyonluk

İspanya Milli Takımı: 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonası

Barcelona: 3 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 4 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası

Chelsea: 1 Premier Ligi, 1 Avrupa Ligi, 1 Fa Cup