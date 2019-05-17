Kupa beyi Fatih Terim... Sarı-Kırmızılı takımın başında 18. kupasını kaldırmanın gururunu yaşayan Aslan’ın hocası, şimdi de rotayı lig şampiyonluğuna çevirdi. Süper Lig’de 7 şampiyonluğu bulunan, 3. kez Türkiye Kupası’nı kazanan, 3 kez Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası’nda mutlu sona ulaşan, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası, 1 de UEFA Kupası kaldıran Terim, koleksiyonuna bir zafer daha eklemeye kararlı.

‘Kazanmak için oynarız’

Tecrübeli teknik adam, kritik maçla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Hangi sonuçların neye mal olacağı, hangi sonuçların ne getireceği çok açık. 50-55 bin kişiyle beraber Galatasaray takımı Ali Sami Yen’de kazanmak için oynayacaktır. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. Hiçbir rakibimizle ilgili de herhangi bir şey söylemiyoruz. İnşallah hem güzel bir maç olur, hem de bizim galibiyetimizle biter...”

‘Zor maç, kolay değil’

“Biz bu hafta 2 kupa haftası olabilir demiştik. 1 tanesini aldık şükür. Allah nasip ederse ikincisini almak de mümkün. Zor maç, kolay değil. Ama ben takıma da, oyuncularıma da her türlü etkene de güveniyorum.”