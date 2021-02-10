Kupa avcısı Aykut Kocaman

Aykut Kocaman’ın Başakşehir macerası istediği gibi başlamadı. Tecrübeli teknik adam, ilk maçında Galatasaray deplasmanında 3-0 kaybetti. Kocaman’lı Başakşehir, ikinci lig müsabakasında ise sahasında Karagümrük’e 1-0 yenildi. Başarılı çalıştırıcı, yeni takımında ilk galibiyeti için dün Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde eski takımı Fenerbahçe’ye, birçok oyuncusundan yoksun bir şekilde rakip oldu. Aykut Kocaman’ın ekibi, uzatmalarda 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

3 kupası var

Böylece Aykut Kocaman’ın Türkiye Kupası’ndaki başarılı performansı devam etti. 55 yaşındaki teknik adam, kariyerinde 3 kez bu kupada mutlu sona ulaştı. Kocaman, Fenerbahçe’nin 1982-83 sezonundan beri devam eden hasretine 2011-12’de son verdi. Başarılı çalıştırıcı ertesi sezon bir kez daha Türkiye Kupası’nı kazandı. Aykut Kocaman, 2016-17’de ise Konyaspor’a tarihinde ilk Türkiye Kupası zaferini yaşattı.



