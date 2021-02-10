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Kupa avcısı Aykut Kocaman

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin 29 yıllık Türkiye Kupası hasretine son verdi, peş peşe iki sezon kazandı. Kocaman, Konya’ya da tarihinin ilk kupasını getirdi. Tecrübeli teknik adam, dün de Başakşehir ile yarı finale çıktı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Kupa avcısı Aykut Kocaman

Aykut Kocaman’ın Başakşehir macerası istediği gibi başlamadı. Tecrübeli teknik adam, ilk maçında Galatasaray deplasmanında 3-0 kaybetti. Kocaman’lı Başakşehir, ikinci lig müsabakasında ise sahasında Karagümrük’e 1-0 yenildi. Başarılı çalıştırıcı, yeni takımında ilk galibiyeti için dün Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde eski takımı Fenerbahçe’ye, birçok oyuncusundan yoksun bir şekilde rakip oldu. Aykut Kocaman’ın ekibi, uzatmalarda 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

3 kupası var

Böylece Aykut Kocaman’ın Türkiye Kupası’ndaki başarılı performansı devam etti. 55 yaşındaki teknik adam, kariyerinde 3 kez bu kupada mutlu sona ulaştı. Kocaman, Fenerbahçe’nin 1982-83 sezonundan beri devam eden hasretine 2011-12’de son verdi. Başarılı çalıştırıcı ertesi sezon bir kez daha Türkiye Kupası’nı kazandı. Aykut Kocaman, 2016-17’de ise Konyaspor’a tarihinde ilk Türkiye Kupası zaferini yaşattı.


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