Künefe; arasına yağlı ve tuzsuz bir peynir konarak yapılan bu tatlı birçok kişinin bildiği gibi kızartılan ardından şerbet eklenen, sıcak yenen bir Türk tatlısıdır.

Künefe besin değerleri

Künefenin besin değerleri;

- Karbonhidrat - 54.9 gram,

- Protein - 7.36 gram,

- Yağ - 20.53 gram,

- Lif - 1.2 gram,

- Sodyum - 192 miligram,

- Potasyum - 109.2 miligram şeklindedir.

Künefe kaç kalori?

- Küçük porsiyon künefe yaklaşık 380 kaloridir.

- Orta boy porsiyon künefe 440 kaloridir,

- 300 gramlık büyük boy porsiyon künefenin kalorisi 759'dur.

- Kalın bir dilim künefenin kalorisi 200'dür.

- 50 gramlık künefe 127 kaloridir.

- 100 gramlık bir dilim künefe 253 kaloridir.

- Bir porsiyon fıstıklı künefenin kalori değeri 440 şeklindedir.

Künefe nasıl yapılır?

Künefe pişirilirken kadayıf ayrı, şerbet ayrı hazırlanmaktadır. İlk önce su, şeker ve vanilyadan oluşan şerbet malzemeleri bir tencere içerisinde kaynatılır. Bu sırada bir yandan tel kadayıflar doğranır. Teflon gibi yapışmaz özellikli olan tava içerisinde tereyağı eritilerek tava ocaktan alınır. Tavanın zemini eriyen tereyağı ile kaplandığı zaman hazırlanan kadayıfların yarısı tavaya eşit bir şekilde yayılır.

Bu süreç içerisinde künefe peyniri rendelenir ve açılan kadayıfın üzerine serpiştirilir. Ardından bir başka kap içerisinde tereyağı eritilerek kadayıfın üzerinde gezdirilip, peynirin üstüne eklenir. Ardından hazırlanan künefe ocağa alınır. Arkalı ve önlü olmak üzere iki taraflı pişirildikten sonra üstüne şerbet eklenen künefeler hazır hale gelir.

Künefe malzemeleri

- 250 gram tel kadayıf,

- 150 gram tuzsuz künefe peyniri,

- 1 çay kaşığı pekmez,

- 4 yemek kaşığı tereyağı.

Şerbetinin hazırlanması için;

- 2 su bardağı su,

-1 çay kaşığı limon suyu,

- 2 su bardağı kadar toz şeker,

Künefenin üzeri için;

- Toz Antep fıstıkları,

- Arzuya bağlı sütlü dondurma ya da süt kaymağı.

Künefe yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir?

- Künefe hemen yenmeyecek ise şerbet daha sonra dökülmelidir. Künefe piştikten hemen sonra şerbet dökülür. Şerbet oda sıcaklığında yani ılık, künefe sıcak olmalıdır.

- Künefe; tuzsuz künefe peyniri ile yapılır. Eğer bulunmaz ise dil peyniri ile yapılabilir.

Künefe; tel kadayıf, şerbet ve peynir ile hazırlanan bir tatlıdır. Bu yüzden şeker ve yağ oranı bakımından oldukça zengindir. Bundan ötürü de kilosunu korumak isteyen kişilerin pek tercih etmemesi gerektiği bir tatlıdır. Çünkü künefe her açıdan oldukça kalorisi bulunan yiyecektir.

Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilerin bu tatlıyı pek fazla tercih etmemesi önerilir. Künefe; şeker ve yağ oranının fazla olmasından ötürü kilo artışına neden olması mümkündür. Ortalama olarak bir porsiyon künefenin kalorisi yaklaşık 400 kaloridir. Bundan ötürü de çok yüksek kalorisi bulunan tatlıların içerisinde yer almaktadır.



