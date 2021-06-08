Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)- KUMLUCA Demirspor Güreş Kulübü'nden 7 sporcu, Kemer'de yapılacak milli takım seçmelerine katılacak.

Kemer Göynük Belediye Spor Salonunda 9-15 Haziran 2021 tarihleri arası yapılacak olan 2021 yılı 11-12-13 yaş güreş milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerine Kumluca Demirspor Güreş Kulübü'nden 7 sporcu katılacak. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Kumluca Demirspor Kulüp Başkanı Erol Koca, "Kumluca Demirspor Güreş Kulübü olarak miniklerde 7 sporcu ile Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine katılacağız. Yıldız milli takım seçmelerine 9 sporcu ile katılmıştık. Yeni bir spor kulübüz. Türk güreşine hizmet etmek istiyoruz. Sağ olsun Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın bizi çok güzel şekilde destekliyor. Kumluca olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Temel amaçlarının öğrencilerin spor yapmalarına olanak sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Erol Koca, "Ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüveni yüksek, ülkesini ve milletini seven, topluma faydalı nesiller yetiştirmek ve ayrıca sporda yetenekli çocuklarımızın keşfedilerek milli takıma kazandırılması hedeflenmektedir. Sporcularımıza ve antrenörümüz Özgür Altıntaş'a güveniyoruz" diye konuştu.

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