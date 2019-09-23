Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de mücadele eden Kumluca Belediyespor defans oyuncusu Engin Baturay ile sözleşme imzaladı.

Kumluca Belediyespor defans oyuncusu 29 yaşındaki Engin Baturay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ali Okur ile Teknik Direktör Orhan Karataç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Ali Okur, "Transferlerimiz devam edecek. Bu sezon iddialıyız ve Kumluca Belediyespor'u BAL Ligi'ne tekrar çıkaracağız" dedi.

Yeni transfer Engin Baturay ise "Kumluca Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğim. Üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapacağım" diye konuştu.

Diyarbakır doğumlu 29 yaşındaki Engin Baturay futbol hayatına Adana Ceyhangücü'nde başladı. 15- 17 genç milli Avrupa Şampiyonası'nda 7 kez forma giyen Engin Baturay, farklı kulüpler de 3 ligde uzun süre oynadıktan sonra Osmanlıspor ile 2004 ile 2008 yıllarında 1. Lig'de mücadele etti. Engin Baturay son olarak Bingöl Karlıova Yıldırımspor ile BAL Ligi'nde oynadı.

FOTOĞRAFLI