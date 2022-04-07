Göztepe golcüsünü bile sattı

Teknik direktör Tomas’la da yüzü gülmeyen Göztepe umutlarını o kadartüketti ki bitime 7 hafta kala matematiksel şansı sürmesine karşın iki golcüsünden biri olan Ndiaye’yi sattı. Çin’den teklif alan oyuncu için İzmir ekibinin kasasına 1.2 milyon Euro girecek. Ndiaye dün takım arkadaşlarıyla resmen vedalaştı. 27 puanda olan ve Giresunspor’la arasında 9puan fark bulunan Sarı-Kırmızılılar’da bu satış taraftarın yönetime olan tepkisini iyiceartırdı.

Altay tekrar peşinde

Altay’da da durum farklı değil. Göztepe golcüsünü satarken diğer İzmir ekibi deforveti Paxiao’yu kadro dışı bıraktı. Siyah-Beyazlılar’da diğer golcü DenizKadah da sakat. Sinan Kaloğlu ilekötü başlangıç yapan Altay, dün TFF’yetekrar başvurusu yaptı.Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin’in görev yapması gerekçesiyletekrartalep eden yönetim,tüm belgeleri TFF’ye iletti.Altay,rakibine 2-1 mağlup olup kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşmüştü.

Rizespor 'un umudu tükendi

Ateş hattından bir türlü çıkamayan Rizespor da ümit tüketenlerden... Karadeniz ekibi 26 puanda. Kurtuluş için en yakın rakibinin 10 puan gerisinde. Aslında ümit yok değil, matematiksel olarak devam eden olası şanslar söz konusu. Ancak başkan Tahir Kıran’ın da son olarak, “Rizespor düşmanları mutlu musunuz? Rizespor düşüyor...” açıklaması kulüpte bir umudun kalmadığını gözler önüne serdi. Bu sezon deplasmanda hiç kazanamayan Karadeniz ekibinin kalan 7 maçının 4’ü de dışarıda. Rize, bu hafta Konyaspor karşısında ayağa kalkmaya çalışacak.

Yeni Malatya çoktan havlu attı

Cihat Arslan’la çıktığı ilk maçı kazandıktan sonra 3 haftadır sahadan mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor resmileşmese de havlu atmış durumda. Kulüpten her gün bir problem haberi duyulurken, oyunculartek tek sözleşmelerini feshediyor. CihatArslan da çaresizceçöküşü izliyor. SarıKırmızılılar, 20puanla ligin dibine demir attı.