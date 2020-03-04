Süper Lig'de 24.hafta geride kalırken şampiyonluk ve zirve yarışı dışında düşme hattı da karıştı. Kayserispor'un sahasında Göztepe'yi yenmesi ile birlikte toplam 6 takım sadece beş puanlık aralıkta 19 puan ile 24 puan arasında sıralandı. Yılmaz Vural'ın Süper Lig'de çalışırken "40 puan alan kümede kalır" iddiası doğru mu? İşte o analiz...

1994-95 sezonundan beri 16.sırada ligi bitiren takımların ortalaması

Son yılların zirvede en çekişmeli sezonu devam ederken aynı zamanda bu durum kümede kalacak takımın toplayacağı puanı da etkileyecek. 1994-95 sezonundan beri 18 takımla düzenli oynanan sezonlarda kümede düşen son takım kaç puan topladı? yada bir başka deyişle en az kaç puan ligde tutar? sorularının cevabı burada.

Son 25 sezonda ligi 16.sırada bitiren takımların puan ortalaması 33,6 olarak gerçekleşti. Geçen sezon Bursaspor 37 puan almasına rağmen düşerken, Osmanlıspor 2017-18 sezonunda 33 puan alıp lige veda etti. 2016-17 sezonunda ise Ç.Rizespor 36 puanla düşen bir başka takım oldu.

Yılmaz Vural'ın '40 puanı' bir kez düştü

2003-04 sezonunda Bursaspor 40 puan toplamasına rağmen düşmüştü. Süper Lig'de çalıştığı dönemlerde en yüksek puan değerine bakan Yılmaz Vural puan örneklerinin en yükseğini yani üst limiti değerlendiriyor. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise 39 puan ile 2007-08 sezonunda küme düşmüştü. 2008-09 sezonunda Konyaspor ve 1997-98 sezonunda Kayserispor 38 puan ile düşen diğer takımlar oldu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru