Küme hattından Avrupa sınırına

Spor Toto Süper Lig’de son haftaya girilirken Fenerbahçe’nin durumu dikkatlerden kaçmadı. Bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-lacivertliler küme düşme hattındayken bir anda Avrupa sınırına geldi.

Ligin ilk yarısını 17. bitirerek tarihinin en başarısız günlerinden geçen Fenerbahçe, kümede kalmayı bile daha geçen hafta garantilemişti. Son 3 maçını da kazanmayı başaran sarı-lacivertli takım, 33. haftayı 43 puanla 8. sırada tamamladı.

34. haftada Antalyaspor ile evinde karşılaşacak olan Ersun Yanal ve öğrencileri, ilginç bir şansı yakaladı. Fenerbahçe, 45 puanlı Antalyaspor’u yenmesi halinde puanını 46’ya çıkarıp, rakibini geçecek.

Aynı zamanda 43 puanlı Atiker Konyaspor ve Alanyaspor da maçlarını kazanırsa bu iki takımla da puanlar eşitlenecek.

Fenerbahçe’nin de 6. sıraya yükselme ihtimali doğacak. İkili averajda hem Atiker Konyaspor hem de Alanyaspor’dan üstün olan sarı-lacivertliler, üçlü averaja bakacak. Üçlü averaj durumunda 7’şer puanla Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe çekişecek. Ancak Atiker Konyaspor’un üçlü averajda gol averajı +3 olup, +2’li Fenerbahçe’den iyi olacağı için durumlar karışacak.

Ancak Başakşehir deplasmanına çıkacak Alanyaspor ya da Akhisarspor’u ağırlayacak Konyaspor’dan biri bu hafta puan kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa kimseye bakmadan 6. olabilecek, Avrupa Ligi sınırına gelecek.

(Milliyet)