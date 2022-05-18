Spor Toto 1. Lig’de aldığı başarısız neticelerin ardından küme düşen Kocaelispor’da en merak edilen konulardan biri sözleşmesi devam eden yabancı futbolcuların akıbeti oldu. Kocaelispor’un kadrosunda bulunan Michael Pereira’nın sözleşmesi haziran ayında bitiyor. Mandjeck, Omolo ve Rasheed Akanbi’nin ise opsiyonları kullanılamayacak. Devre arasında takıma katılan Kolovos ve Babacar’ın yanı sıra Menemenspor’a kiralanan Cisse’nin 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bir diğer yabancı oyuncu olan 21 yaşındaki Mouhamed Diop’un ise 2026’ya kadar Körfez ekibiyle sözleşmesi var.

TFF 2. Lig’deki kurallar gereği yabancı oyuncu oynatılamıyor. Kocaelispor, sözleşmesi devam eden Kolovos, Diop, Babacar ve Cisse’yi mecburen elden çıkarmaya çalışacak. Lig kuralları çerçevesinde kulüp, oyuncuları elden çıkaramazsa alacaklarını ödemekle yükümlü olacak. Fakat oyuncuları resmi müsabakalarda oynatamayacak. Çözüm yollarından bir diğeri ise sözleşmesi devam eden oyuncuları kiraya vermek.

Öte yandan Kocaelispor'da Rasheed Akanbi haricinde tüm yabancı futbolculara kulüpten izin verildiği öğrenildi. Dün Körfez Brunga Tesisleri'nde Adanaspor maçı için yapılan idmanlarda Rasheed haricinde hiçbir yabancı oyuncu katılmadı.

İHA