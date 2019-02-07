Kulüpteki sorunlarla ilgili flaş çıkış: 'Yeni yönetim çözüm getirir'

Kalsın, “Beşiktaş’ta 168 tane taraftar derneği var. Amacımız bunları tek çatı altında toplamak. Bu yapıyı güçlendirip üst yapı oluşturmak. Kurucu 5 dernek ile böyle oluşuma gittik. Amacımız bu birliktelik ile yönetimler üstünde baskı oluşturup, daha az hata ile kulübün doğru yönetilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı. İşte Ferhat Kalsın’ın diğer sözleri;

'Motivasyon kaybedilmiş'

“Maalesef mevcut yönetim misyonunu tamamlamış. Motivasyonunu kaybetmiş. Hiyerarşi yok. Çok başlılık var. Artık havlu atmışlar. Bu olumsuzluk takıma da yansıyor. Mayıs ayında genel kurul üyelerinin özgür iradesi ile seçeceği başkan ve ekibine destek oluruz. Yeni bir yönetim kulübe çözüm getirir.”

'Hizmeti alkışlıyoruz'

“Başkan Fikret Orman, stadı yaptı, ardından şampiyonluklar yaşattı. Hepsi çok güzel. Bunları alkışlıyoruz. Ancak ortaya konulan belgeli eleştirilere tatminkar cevaplar veremedi. Yönetim, yapılan eleştirilere, hesap vermekten çekinmemeli.”

'Bilet için gelmeyin'

“Beşiktaş camiası üzülmesin, endişe etmesin, korkmasın. Geleceğe ümitle baksın. Bu kulüp şu an enkaz halinde olsa da, yönetecek yürekli insanlar talip olacaktır. Misyonunu tamamlayan yönetim karşısına mutlaka birileri çıkacaktır. Yönetim içinde bizans oyunları var. Hocamızı bile yıprattılar.”

'Diz çökmeden...'

“Mali açıdan kulübün kaynakları kötü kullanıldı. Tüm şeffaflığı ile gerçek borç ortaya konulup yol haritası belirlenmeli. Bu durumdan çıkmak zor ama imkansız değil. Beşiktaş dünya markası. Kimsenin önünde diz çökmeden çözüm üretir.”

'Hocamızı bile yıprattılar'

“Beşiktaş camiası üzülmesin, endişe etmesin, korkmasın. Geleceğe ümitle baksın. Bu kulüp şu an enkaz halinde olsa da, yönetecek yürekli insanlar talip olacaktır. Misyonunu tamamlayan yönetim karşısına mutlaka birileri çıkacaktır. Yönetim içinde bizans oyunları var. Hocamızı bile yıprattılar.”

Orhan Yıldırım / FANATİK