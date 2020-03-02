'Kulüplerin yatırımcıya ihtiyacı var'

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Türk basın mensuplarını Doha'da ağırladığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korsanla mücadelenin önemine değinen, TFF ile ilişkilerinden bahseden Al-Hudaifi, Türk kulüplerinin uluslararası yatırımcılardan da destek alabileceğini ifade etti.

'Korsan yayın, vergi kaybı'

Türkiye'deki korsan yayın payının yüzde 60-65 civarında olduğuna dikkat çeken Saad Saleh Al-Hudaifi, "En büyük problemimiz korsan. Korsanla etkin mücadele için tüm paydaşlarımızın desteği ve yeni yasal düzenleme gerekli. Türkiye’de korsan yayının payı yüzde 60-65’e ulaşmış durumda. Bu konuda bir numara Çin, iki numara ise Türkiye. Türkiye’de bunun kanunu henüz yok. Biz yasal düzenleme önerimizi bakanlıklara, TFF’ye ve Kulüpler Birliği’ne sunduk. Sanki bir dizi gibi, sanat eseri gibi spor karşılaşmalarının da korunması gerekiyor. Korsan faaliyet yayıncının ve kulüplerin gelirlerini düşürüyor, vergi kaybına neden oluyor" dedi.

'TFF ile masaya oturacağız'

Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerinin sanılanın aksine çok da iyi olmadığını ima eden Al-Hudaifi, "En basit konularda bile TFF ile olması gereken düzeyde iş birliği yapamıyoruz. Yaklaşık 110 milyon dolarlık teminat mektubumuz iade edilmiyor. Süper Lig’in hâlâ bir isim sponsoru yok. 4 Mayıs’ta TFF ile masaya oturacağız. Bizim sorduğumuz sorular çok basit: Neden teminat mektubumuz verilmedi, ligin sponsoru neden yok ve neden hâlâ korsanla ilgili adım atılmadı."

'Gündüz maçlarını önerdik'

Yayıncı kuruluşun sürekli hedef haline geldiği maç saatleri konusuna da değinen Al-Hudaifi, sanılanın aksine gündüz maçlarını önerdiklerini ancak büyük takımların kabul etmediğini ifade etti. Al-Hudaifi, "Büyük takımları gündüz maçı oynamasına sıcak bakıyoruz ancak TFF’nin ve büyük takımların 13.00’te oynanacak maçlara sıcak bakmaması nedeniyle, bu proje bu sezon rafa kalktı" ifadelerini kullandı.

'Uluslararası yatırımcılar...'

Kulüplere yatırımın önemine de dikkat çeken Saad Saleh Al-Hudaifi, yabancı sermayenin kulüpleri daha yukarı çekeceği mesajını verdi. Al-Hudaifi konuyla ilgili yorumunun kişisel görüşü olduğunun altırı çizerek şunları söyledi: Uluslararası doğrudan yatırım kulüplere değer katabilir. Kişisel görüşüm, kulüplerin doğrudan yatırımcıya ihtiyacı olduğu yönünde. Sadece Katarlı ya da Çinli yatırımcıların değil farklı ülkelerden uluslararası yatırımcıların Türk kulüplerine yatırım yapmakla ilgilenebileceğine inanıyorum. Bu neden olmasın? Bu tür yatırımlar, kulüpler için değer yaratmak açısından önemli. Üstelik böyle bir yatırımcının takımlara çok önemli isimleri transfer etme imkanı da olabilir."



