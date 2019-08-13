Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan ve 13 Ağustos 2014 yılında hayatını kaybeden Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yılında futbol camiası tarafından anıldı. Beşiktaş "Seni hiç unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin" ifadeleriyle "Türk futbolunun efsanelerinden biri olan Seba'yı andı.
https://twitter.com/Besiktas/status/1161019803072700418
İşte diğer kulüplerin Süleyman Seba mesajları:
Fenerbahçe: Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1161170523641929730
Trabzonspor: Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 5. yıldönümünde rahmetle anıyoruz.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1161188844496130048
İstanbul Başakşehir: Türk futbolunun sembol ismi, Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
https://twitter.com/ibfk2014/status/1161188528463732736
Galatasaray: Nezaketi, beyefendiliği, sportmenliği ve başarılarıyla Türk futbol tarihine imzasını atan isimlerden Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının beşinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1161194167080558592