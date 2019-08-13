Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan ve 13 Ağustos 2014 yılında hayatını kaybeden Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yılında futbol camiası tarafından anıldı. Beşiktaş "Seni hiç unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin" ifadeleriyle "Türk futbolunun efsanelerinden biri olan Seba'yı andı.

İşte diğer kulüplerin Süleyman Seba mesajları:

Fenerbahçe: Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

Trabzonspor: Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 5. yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

İstanbul Başakşehir: Türk futbolunun sembol ismi, Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

Galatasaray: Nezaketi, beyefendiliği, sportmenliği ve başarılarıyla Türk futbol tarihine imzasını atan isimlerden Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının beşinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.