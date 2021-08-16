Kulüplerin ECA üyeliğini sürdürme talepleri kabul edildi

Nisan 2021'deki istifa taleplerinin geri çekilmesinin değerlendirmesini isteyen kulüplerle ilgili olarak ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) Yönetim Kurulu, aşağıdaki kulüplerin mevcut 2019-23 ECA üyelik döngüsü boyunca ECA normal üyeliklerini sürdürmeleri konusunda anlaşmaya varmıştır: AC Milan, Arsenal FC, Chelsea FC, Club Atletico de Madrid, FC Internazionale Milano, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester United FC ve Tottenham Hotspur FC.

Kulüplerin kapsamlı yeniden katılım süreci ve ECA’nın son aylarda yaptığı değerlendirme sonucunda ECA Yönetim Kurulu verdiği kararda; Kulüplerin, sözde Avrupa Süper Ligi Projesi’nin (“ESL Projesi”) futbol camiasının tamamının çıkarına olmadığını kabul etmelerini ve söz konusu ESL Projesi'nden tamamen vazgeçmeye yönelik kamuya açıkladığı kararları dikkate aldı. ECA Yönetim Kurulu ayrıca; kulüplerin, Avrupa kulüp futbolunu geliştirme ortak misyonunda ECA ile aktif olarak ilişki kurmaya istekli olduklarını - azınlığın değil herkesin açık ve şeffaf çıkarları doğrultusunda - kabul etti.

ECA Yönetim Kurulu'nun bu kararı; ECA'nın, Avrupa futbolunda birliği güçlendirmeye yönelik durmaksızın çalışmasıyla paralel olarak görülüyor ve Avrupa futbolu için çalkantılı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Bu eşi benzeri görülmemiş dönemde ECA; Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin, futboldaki çıkarlarını koruyabilecekleri, aynı zamanda rekabet ortamını geliştirebilecekleri ve Avrupa futbolunun yönetiminde kulüplerin merkeziliğini güçlendirebilecekleri tek kuruluş olarak kendini sağlama almış olarak kabul ediliyor.

ECA, en çok ihtiyaç duyulduğu anda yenilenen birlik ve dayanışma ruhuyla, Avrupa kulüp futbolunu istikrara kavuşturmak ve geliştirmek için gereken önemli çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Eurpoean Club Association