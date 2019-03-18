Kulüplerin Çanakkale Zaferi paylaşımları!
Birinci Dünya Harbi'nin gidişatının değiştirmesinin yanında Türk tarihinde büyük bir mana taşıyan Çanakkale Zaferi, 104. yılında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanıyor. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında çeşitli merkezlerde anılan etkinliklerle vatan ve millet için şehit olan Mehmetçikler de unutulmuyor ve dualar ediliyor. Futbol takımlarımız da bu şanlı zaferi çeşitli görüntülerle kutluyor. İşte o görüntülerden bazıları...
Fenerbahçe'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı!
Galatasaray'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı!