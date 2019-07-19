Türk futbolunun değerinin azalmasının en önemli göstergelerinden biri olan yayın krizi, SÖZCÜ'nün daha önce gündeme getirdiği gibi mahkeme kapılarına dayandı. Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 8 Temmuz'daki 125 milyon dolarlık ödemeyi yapmayınca kulüpler, sözleşmeden doğan hakları doğrultusunda ihtar çekti. 18 kulüp adına yayıncı kuruluşla görüşmeleri yürüten TFF'nin krize çare aradığı ancak henüz uzlaşma olmadığı belirtildi.

Kasım 2016'daki ihale sırasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Göksel Gümüşdağ, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede, “Türkiye dahil 40 ülkede yayın yapan bir kurum. İndirim talebinin uluslararası şirket ile bağdaştığını sanmıyorum” dedi. Yıllık 500 milyon dolar ile Türk futbolunun yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün sabit kur önerisini kulüpler, yaklaşık 720 milyon TL'lik gelirden olmamak için reddediyor.

Kaynak: Skor