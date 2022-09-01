Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından kulüpler geçmiş olsun mesajları yayımladı.





Kulüplerden yapılan açıklamalar şu şekilde:

TRABZONSPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GALATASARAY

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Türkiye Futbol Federasyonu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

FENERBAHÇE

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz."

YUKATEL KAYSERSİPOR

"Bugün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırıda bulunulduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz."

KONYASPOR

"Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. TFF başta olmak üzere futbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

MEDİPOL BAŞAKSEHİR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANTALYASPOR

"TFF'nin Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınar; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ve tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

ALANYASPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerine yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANKARAGÜCÜ

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ÜMRANİYESPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SİVASSPOR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor, TFF ve tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GAZİANTEP FK

"Türkiye Futbol Federasyonumuzun Riva'da yer alan binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, ülkemiz futbolunu hedef alan bu saldırıda görevi başında olan değerli yetkililerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

FATİH KARAGÜMRÜK

"TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde meydana gelen saldırıyı derin bir üzüntü ile öğrendik. Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan olayı şiddetle kınıyor, etkilenen TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GÖZTEPE

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor, TFF Yönetim Kurulu ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."