Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası Kars’ta başladı

Türkiye Kızak Federasyonunca Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası başladı. Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde başlayan ve 4 gün sürecek şampiyonada 150 sporcu mücadele edecek. Şampiyonanın ilk gününde minikler kategorisinde kızlarda 16, erkeklerde 16 olmak üzere 32 sporcu mücadele etti.

Minik kızlar kategorisinde Zehra Rabia Oksal birinci, Eylülnaz Tekin ikinci, Merve Adımutlu üçüncü oldu. Minik erkeklerde ise Batuhan Titiz birinci, Metin Kağan Yaşar ikinci, Ömer Faruk Kara üçüncü sırayı aldı.

Yarışma sırasında düşerek yaralanan 2 sporcu, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkiye Kızak Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Tuğrul Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış’ta Türkiye Şampiyonasına başladıklarını söyledi.

Organizasyonun 4 gün süreceğini ifade eden Aksu, "Uluslararası Kızak Federasyonu Başantrenörü ve delege Karl Flacher, Sarıkamış’taki natürel kızak pistimizin uyumluluk raporu için burada bulunuyor. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor, bu raporu alabilirsek önümüzdeki yıllarda burada uluslararası bir yarışma yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Minik erkeklerde üçüncü olan Ömer Faruk Kara da 7 yıldan beri spor yaptığını belirterek, "Kızak pisti çok güzel, yarışmalar güzel geçiyor. İnşallah iyi dereceler alırız." dedi.

Sporculardan Azra Işıl Dumlu ise yarışmaların çok güzel olduğunu dile getirerek, "Pistler çok güzel, maceralı bir ortam, buradaki ormanlar da çok güzel, yarışım da çok güzel geçti, virajları güzel indim." ifadesini kullandı.

Şampiyona, yarın yıldızlar kategorisindeki yarışlar ile devam edecek.

AA