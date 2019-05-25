Kulüpler Yürüyüş Ligi’nde 2 Türkiye rekoru

Ankara’da düzenlenen Kulüpler Yürüyüş Ligi final yarışmalarında, erkekler ve kadınlarda 2 Türkiye rekoru geldi.

Naili Moran Atletizm Sahası’ndaki yarışta erkeklerde Salih Korkmaz 5 bin metrede, kadınlarda Meryem Bekmez yine 5 bin metrede yeni Türkiye rekorlarının sahipleri oldu.

Erkeklerde Salih Korkmaz, yarışmada elde ettiği 19.44’lük derecesiyle 23 Yaş Altı ve Büyükler yeni Türkiye rekorunu eline geçirdi.

Kadınlarda Meryem Bekmez ise 21.36’lık derecesiyle 20 Yaş Altı ve büyükler yeni Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Kulüpler Yürüyüş Ligi final müsabakaları bugün sona erecek.

AA