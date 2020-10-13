Kulüpler, Hatay için birleşti
Futbol kulüplerimiz, Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için el ele verip fidan kampanyası başlattı. İzmir ekipleri; Altay bin 914, Karşıyaka bin 912, Göztepe 1915 fidan bağışlarken, Kocaeli ve Antalyaspor 1966, Sakarya da 1965 fidan dikeceğini açıkladı. Daha sonra Süper Lig kulüpleri bu akıma katılırken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da kampanyaya destek oldu
Futbol kulüplerimiz, Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için el ele verip fidan kampanyası başlattı. İzmir ekipleri; Altay bin 914, Karşıyaka bin 912, Göztepe 1915 fidan bağışlarken, Kocaeli ve Antalyaspor 1966, Sakarya da 1965 fidan dikeceğini açıkladı. Daha sonra Süper Lig kulüpleri bu akıma katılırken, Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş da kampanyaya destek oldu. Bu farkındalık hareketi tüm hızıyla devam ediyor, her geçen gün bir başka kulüp kampanyaya katılıyor.