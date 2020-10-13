Kulüpler, Hatay için birleşti

Futbol kulüplerimiz, Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası yaraları sarmak için el ele verip fidan kampanyası başlattı. İzmir ekipleri; Altay bin 914, Karşıyaka bin 912, Göztepe 1915 fidan bağışlarken, Kocaeli ve Antalyaspor 1966, Sakarya da 1965 fidan dikeceğini açıkladı. Daha sonra Süper Lig kulüpleri bu akıma katılırken, Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş da kampanyaya destek oldu. Bu farkındalık hareketi tüm hızıyla devam ediyor, her geçen gün bir başka kulüp kampanyaya katılıyor.