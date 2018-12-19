İran'da düzenlenen Kulüpler Dünya şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye'yi şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Güreş Takımı temsil edecek. Şampiyonada 1'inci takıma 10 bin Euro, 2'nci takıma 6 bin Euro ve 3'üncü takıma ise 4 bin Euro ödül verilecek. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın da bulunduğu kafilede şu sporcular yer alıyor:

55 kg: Müslüm Alınlı, Ekrem Öztürk

60 kg: Hammet Rüstem, Ahmet Uyar

63 kg: Abdurrahman Altan

67 kg: Atakan Yüksel

72 kg: Ahmet Yılmaz

77 kg: Yunus Emre Başar, Fatih Cengiz

82 kg: Burhan Akbudak

87 kg: Metehan Başar

97 kg: Cenk İldem, Fatih Başköy

130 kg: Rıza Kayaalp

DHA