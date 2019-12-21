Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Liverpool oldu!

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası’nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo kozlarını paylaştı. Liverpool ve Flamengo tarihlerinde ilk kez bu kupayı kazanmak için sahaya çıktı, gülen tarafı uzatma dakikaları belirledi.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, Flamengo'yu Roberto Firmino'nun 99. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve kupayı ilk kez müzesine götürdü. Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu 2005 senesinde FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finale kalmış ancak Brezilya ekibi Sao Paulo'ya 1-0 yenip ikinci olmuştu. İngiliz takım arasında en son 2008 yılında Manchester United bu kupayı kazanmıştı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan ilk İngiliz kulübü oldu.

Liverpool'un Mısır'lı süperstarı Muhammed Salah, Dünya Kulüpler Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi.

2005 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda finale yükselmesine rağmen Brezilya temsilcisi Sao Paulo’ya 1-0 yenilerek ikinci olan Liverpool, bu turnuvada tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı.