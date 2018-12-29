Kulüpler devrime hazır!

Bu çalışma, kulüplerin mali alt yapılarının güçlendirilmesi, faaliyetlerini kendi gelirleri üzerine kurmaları, gelir/gider dengelerini daha sağlıklı kurarak sürdürülebilir mali performansa sahip olmalarını hedeflemekte. Ulusal ve uluslararası platformda sportif başarının devamlılığı için söz konusu mali kurallar ile kulüplerin mali yapıları güçlendirilirken daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları ve bankacılık sektörü ile daha etkin bir ilişkinin tesisi de amaçlanmakta. Kulüplerin yeni transfer döneminde de sıkı mali disiplin çerçevesinde hareket edilmesini teşvik edici şekilde, mevcut bütçeleri içinde kalınmasının hedeflendiği bu çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde detaylı şekilde açıklanacak.

Türk futbolunda devrim etkisi yaratması beklenen projeye kulüplerden tam destek... Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği futbolda mali devrim için ortak çalışma başlattı. Avrupa’da uygulanan Finansal Fair Play’e benzer bir yapı Türk futbolu için hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu çalışma önceki gün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın’ın imzasıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Dev projeden kulüpler de çok ümitli.

Birlikten tam destek!

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili, “Türk futbolu için atılan çok olumlu bir adım. Bu projeyi destekliyoruz. Sonuçlanması için de Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların da olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: Çok önemsiyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de projeyi çok önemsediklerinin altını çizdi. Cengiz, yaptığı yazılı açıklamada, “TFF ve TBB arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model” değerlendirmesinde bulundu

Ahmet Ağaoğlu: Deniz bitti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu protokole sıcak baktıklarını dile getirerek, “Ancak hemen söyleyeyim, biz göreve geldikten sonra önümüzdeki mali bilançoları görünce bu yönde önlemimizi almıştık. Tüm borçlarımız için Ziraat Bankası çatısı altında bir konsorsiyum oluşturduk. Benzeri bir uygulamaya en az altı ay önce başladık. Aklın yolu bir... Zaten deniz bitti. Başkalarının metazori yaptığı veya yapmak zorunda kaldığı işleri elimizi taşın altına koyarak başlattık. Sonuç itibarıyla Türk futbolunun geldiği, tıkandığı noktada böyle bir projeye kimse karşı çıkamaz” diye konuştu.

Mecnun Odyakmaz: İyilere bakmak şart

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, “Çok sevindirici bir adım. Geçmişte kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor. Bunun gerekli bir adım olduğuna inanıyorum. Kötü yönetimler için atılan bu adıma karşılık, iyi yönetilen kulüpler için de bir adım atılmasını bekliyoruz” dedi.

Erol Bedir: Önemli bir adım

Kayserispor’un patronu Erol Bedir, “Kulüplerin bu mali yapısı ile devam edilemez. UEFA’nın finansal kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Artık borçlar artmasın. Borçları yeniden yapılandırıp yeni bir döneme gireceğiz. Kesinlikle çok olumlu bir adım” dedi.

Mehmet Yiğiner: Destek önemli

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Devletin kulüplere destek vermesini takdirle karşılıyorum. Derdimizi sadece senede bir yıl TFF genel kurullarında dile getirebiliyoruz. Gelirlerimiz temlikli, kasamıza girmeden borçlara gidiyor. Eğer proje hayata geçerse farklı finans kuruluşlarından para arayacağımıza bir devlet bankasına borçlanmayı tercih ederiz” sözlerini sarf etti.