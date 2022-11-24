Kulüpler Birliği’nin olağan aylık toplantısı bugün vakfın Maslak’taki ofisinde yapılacak. Toplantıya tüm kulüplerin katılımı bekleniyor. Gündemde konuşulacak en önemli husus ise hakem kararları olacak. Geride kalan 14 hafta boyunca tatmin etmeyen hakem performanslarının ardından gündeme getirilen yabancı hakem konusu detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

VAR’da ya da saha içinde yabancı hakem talebi kulüplerin oylamasına sunulacak. Buna göre TFF’ye sunum yapılacak. Toplantının ardından resmi açıklamada yapılması bekleniyor. Kulüpler Birliği’ndeki bir diğer gündem maddesi ise düşen gelirler olacağı ifade edildi.







