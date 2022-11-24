MENÜ

Kulüpler Birliği'nin gündemi yabancı hakem!

14 hafta boyunca hakem kararları üzerinden gündem yapan kulüpler bugün bir araya geliyor. Toplantının ana maddesi yabancı hakem olacak. Çıkan karara göre TFF’ye sunum yapılacak.

24 Kasım 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Kulüpler Birliği'nin gündemi yabancı hakem!

Kulüpler Birliği’nin olağan aylık toplantısı bugün vakfın Maslak’taki ofisinde yapılacak. Toplantıya tüm kulüplerin katılımı bekleniyor. Gündemde konuşulacak en önemli husus ise hakem kararları olacak. Geride kalan 14 hafta boyunca tatmin etmeyen hakem performanslarının ardından gündeme getirilen yabancı hakem konusu detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

VAR’da ya da saha içinde yabancı hakem talebi kulüplerin oylamasına sunulacak. Buna göre TFF’ye sunum yapılacak. Toplantının ardından resmi açıklamada yapılması bekleniyor. Kulüpler Birliği’ndeki bir diğer gündem maddesi ise düşen gelirler olacağı ifade edildi.


İlgili Haberler
Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yeni takımı...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...