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Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı.

28 Şubat 2019, Perşembe 19:18
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Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız. Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye görevinde başarılar diliyoruz."

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