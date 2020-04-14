Salgın nedeniyle liglere verilen ara devam ederken Kulüpler Birliği dün olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Mart ayında ligde 3 haftanın oynanmasına karşın yayıncı kuruluşun ödeme yapmayacağını TFF’ye bildirdiği belirtilerek, “Yayıncı kuruluşun hatasından döneceğine şu an için inancımız tamdır. Aksi halde kalan sürenin akıbetine ilişkin endişelerimiz doğacaktır” denildi.

Her kulüp kendi belirleyecek

Süreçte kulüplerin yıllık ortalama yüzde 30 oranında zarara uğraması nedeniyle FIFA’nın tavsiye kararı doğrultusunda oyuncu, menacer ve teknik ekiple maaş indirimi konusunda anlaşmaya çalışılacağı vurgulandı. Yapılan açıklamada, “İndirim oranları, kulüpler tarafından tüm oyuncularına eşit şekilde uygulanacaktır. Karşılıklı mutabakatın sağlanamazsa ligler tekrar başlayana kadar süreci kapsayan sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak, oyunculara tebligat gönderilecektir. Liglerin akıbetinin belli olması ile her kulüp zarar durumuna göre indirim uygulamaya koyabilecektir. Bakiye, oyuncu ödemeleri ligler başladıktan sonra ödenmeye başlayacaktır” denildi.

Son olağan toplantısını 11 Şubat’ta Riva’da Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileri ile MHK yetkililerinin de katılımıyla yapan Kulüpler Birliği Vakfı, salgın nedeniyle 20 Mart’tan sonra dün de telekonferans yöntemiyle görüştü.