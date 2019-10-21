Kulüpler Birliği’nden erken kutlama

Beşiktaş’ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıklar sayılmaya başlarken, Kulüpler Birliği’nden paylaşım geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın sosyal medya hesabı, açılan 4 sandığın ardından Ahmet Nur Çebi’yi Beşiktaş Kulübü Başkanı ilan etti.

Yapılan paylaşımda, “Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Vakfımızın da başkanlığını yapan Fikret Orman’a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı. Vakfın sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa süre sonra silindi.