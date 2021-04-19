Kulüpler Birliği'nden Avrupa Süper Ligi açıklaması
Süper Lig Kulüpler Birliği, UEFA organizasyonlarına karşı kurulmak istenen ve gündeme gelen Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Ligi oluşumuna karşı olduklarını açıkladı.
Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde; "Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Kulüpler Birliği, futbolun ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı UEFA ve paydaşlarının yanındadır."