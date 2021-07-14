Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran üstlenirken; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y.Koç Dış ilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. Sportif işlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç üstlendi.