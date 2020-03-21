Kulüpler Birliği Vakfından Fenerbahçe Beko’ya "geçmiş olsun" mesajı
Fenerbahçe Beko tarafında bugün açıklanan ve bazı oyuncular ile idari personelin corona virüsü belirtileri gösterdiği yönündeki duyurunun ardından Kulüpler Birliği Vakfı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’na Kulüpler Birliği Vakfı destek verdi.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolda Süper Lig kulüplerinin sarı-lacivertli takım için yayımladığı mesajlara yer verilerek, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL (AA)