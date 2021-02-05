Kulüpler Birliği Vakfı, başkanlık seçimi için toplandı. Süper Lig ekiplerinin başkanları ve bazı temsilcileri yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Beşiktaş ’ta bir otelde başladı. Toplantıda, başkanlık görevini bırakan Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in yerine yeni başkan da seçilecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin tek aday olduğu öğrenildi.

DHA





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