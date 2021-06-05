Kulüpler artıya karşı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralını 8+6 (8 oyuncu sahada, 6 oyuncu kulübede) şeklinde açıklaması kulüpleri ayağa kaldırdı... Önceki gün Riva’da TFF yetkilileri ile bir araya gelen Kulüpler Birliği, öncelikle harcama limiti konusunu masaya yatırdı. Pandemi sürecinde gelirlerin yarı yarıya azaldığı hatta bazı ekiplerde 3’te 2 oranında düştüğü belirtilirken, Futbol Federasyonu’ndan limitlerin gevşetilmesi istendi. Yayıncı kuruluşun sürekli indirim istemesi ve performans gelirlerinin de geçmişe göre daha düşük olmasından hareketle, limitler konusunda yeni düzenleme talep edildi.

‘Önce lig kurulsun’

Toplantıda 8+6 şeklinde açıklanan yabancı sayısıyla ilgili duyulan rahatsızlık da dile getirildi. Kulüplerin büyük bölümü, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 14 yabancı şeklinde kuralın devam etmesini istiyor. TFF ise şimdilik bu talebe katı bakıyor. Trabzonspor başta olmak üzere bazı kulüpler yabancı sayısının düşmesi ancak bunun planlı bir uygulamayla yapılması gerektiği görüşünde. Öncelikle genç oyuncuların forma giyebileceği ‘Rezerv Lig’ kurulması ve yarışmacı ortamda hazır hale gelmeleri isteniyor.

Haftaya netleşecek

Aksi takdirde yerli oyuncu ücretlerinin geçmişte olduğu gibi çok artacağı ve zorunluluktan oynatılacak gençlerin kaybedilme ihtimalinin de yükseleceği belirtildi. Pazartesi günü TFF ile Kulüpler Birliği’nin tekrar görüşme yapması planlanırken, en geç salı günü yabancı kuralıyla ilgili masaya oturulacak. Süper Lig ekipleri, transfer dönemine girildiği için bu konunun önümüzdeki hafta içinde netleşmesini bekliyor.

Safa Can Konuksever