Kulüp dergisi artık ücretsiz

Trabzonspor'dan, taraftarına büyük jest... Fırtına, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçiren futbolseverler için kulüp dergisinin iki yıldaki tüm sayılarını internet üzerinden ücretsiz erişime açtı. Yapılan açıklamada, "Evde vakit geçirirken Trabzonspor'dan mahrum kalmak istemeyen taraftarlarımız için, kulübümüzün aylık yayını Trabzonspor dergisinin son iki yıldaki tüm sayılarını ücretsiz olarak erişime açtık. Dergimizin geçmiş sayılarını resmi sitemiz üzerinden okuyabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.