Manisaspor'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bilal Budak hakkında açıklama geldi. Manisa ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcuları Burak Yılmaz ve Caner Erkin'in yurt dışına transferinden %15 pay alacak.

İşte o açıklamalar:

Bilal Budak hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yörük, "Bilal Budak'ın transferi için hiçbir kulüple anlaşmadık. Bilal için Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Bilal'e Fenerbahçe dışında Beşiktaş ve Alanyaspor'unda teklifi oldu." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)