Kulüp Başkanı resmen açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yaptı

Manisaspor'da forma giyen genç futbolcu Bilal Budak'a Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer teklifi yaptı. Manisa ekibinden Bilal Budak hakkında açıklama geldi.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 11:08 Son Güncelleme:
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Kulüp Başkanı resmen açıkladı: Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yaptı

Manisaspor'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bilal Budak hakkında açıklama geldi. Manisa ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcuları Burak Yılmaz ve Caner Erkin'in yurt dışına transferinden %15 pay alacak.

İşte o açıklamalar:

Bilal Budak hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Yörük, "Bilal Budak'ın transferi için hiçbir kulüple anlaşmadık. Bilal için Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Bilal'e Fenerbahçe dışında Beşiktaş ve Alanyaspor'unda teklifi oldu." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

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