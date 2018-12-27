Kulu’da kaymakamlık voleybol turnuvası gelirleri Yemen’e gönderildi.

Konya’nın Kulu ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvasının gelirleri Yemen’e gönderildi.

Kulu Kaymakamlığı tarafından organize edilen başta okullar olmak üzere, mahalleler, esnaflar ve diğer karma takımlardan oluşan toplam 10 takım eleme usulüyle yapılan voleybol turnuvasında yarıştı. Turnuvanın finali Atakanlar takımı ve Tuzyakalılar takımı arasında Gençlik ve Spor Kapalı Spor Salonunda oynandı. Mücadeleyi Atakanlar takımı 3-1 kazandı. Müsabakaların ardından müsabakanın gerçekleştiren sponsora plaket, mücadelelerde birinci ve ikinci olan takımlara ise madalya ve kupaları Kulu Kaymakamı Edip Budan tarafından verildi.

Plaket töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Edip Budan, “Ben organize edilen voleybol turnuvasına katılan 10 takıma çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya katılım ücreti olan bir meblağ toplandı. Biliyorsunuz katılım ücreti olarak madalya, kupa ve benzeri şeyler karşılanır diye düşünmüşlerdi arkadaşlar. Ama malum biliyorsunuz ümmet bir kardeştir. Yemen'de kardeşlerimiz var. Çok mağdur ve mazlum durumdalar. Hamdolsun ülkemiz de dünyada artık güçlü bir konuma geldi, gelmeye de devam ediyor. Bunun en büyük göstergesi de mağdur ve mazlumların yanında olmak ve onlara yardım etmek. Hamdolsun devletimiz, hükumetimiz bunun hakkını veriyor. Biz de vatandaşlar olarak, bu ülkenin mensubu birer vatandaş olarak buradaki toplanan meblağı sizler namına Yemen'deki Müslüman kardeşlerimize göndereceğiz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilip, hazırlanan pasta kesilerek ikramda bulunuldu. Düzenlenen final maçına Kaymakam Ali Edip Budan, AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve vatandaşlar katıldı.