Hasan YİĞEN / KULA, (DHA)

MANİSA Kula'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine aktarılan 4 Eylül Şehitler Stadyumu, yapılacak bakım onarım çalışmaları için 14 Haziran'daki ihaleyi bekliyor. Geçtiğimiz aylarda bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kula'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçedeki spor sahalarına yapılacak olan bakım ve onarımların hızlandırılması için talimat verdi. Bu kapsamda 14 Haziran'da ihaleye çıkacak stada yürüyüş yolu, 480 kişilik portatif tribün ve saha aydınlatması yapılacak. Kula Kaymakamı Kemal Duru ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, ihale kapsamında bakım ve onarım yapılacak projeyi yerinde inceledi. Kaymakam Duru, ihalede verilen tekliflerin ihale tarihinden itibaren 90 gün içerisinde tamamlanması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI