Türkiye’nin yer aldığı H Grubu’nda zirve için kapışacağımız rakiplerimiz, bu akşam birbirleriyle kapışacak. Fransa, Başkent Paris’teki Saint-Denis Stadı’nda İzlanda’yı konuk edecek. Saat 22.45’teki mücadele S Sport 2’den canlı olarak ekranlara gelecek.

Her iki takım da gruptaki ilk maçlarını kazandı. Son Dünya Şampiyonu Fransa, Moldova’yı 4-1, İzlanda da Andorra’yı 2-0’lık sonuçla deplasmanda mağlup etti. Elbette Haziran ayında üst üste karşılaşacağımız iki rakibimiz berabere kalmaları ve bizim Moldova’yı yenmemiz, grupta liderliği almamız açısından da son derece önemli olacak.

Fransızlar hiç kaybetmedi

Paul Pogba, Mbappe ve Griezmann’lı yıldızlar topluluğu Horozlar’da Martial ile Digne, kaptan Gylfi Sigurdsson önderliğindeki İzlanda’da da ise Björn Sigurdsson sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. İki ülke daha önce 13 kez karşılaştı. 9 kez Fransızlar kazanırken, 4 maç da berabere bitti. Bu arada grubumuzun diğer maçında aynı saatte Arnavutluk, Andorra deplasmanında boy gösterecek.