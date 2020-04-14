Çoğu zaman basit bir rahatsızlık olarak görülen kulak tıkanıklığı, başka rahatsızlıklara sebep olabilen ciddiye alınması gereken bir sağlık problemidir. Bu açıdan kulak tıkanıklıkları ciddiye alınmalıdır. Sizler için Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Kulak tıkanıklığı açmak ve gidermek için evde yapılacak hareketleri derledik. Kulak tıkanıklığı, birçok sebepten kaynaklanabilir. Kulak kiri, soğuk algınlığı iltihabı bu sebepler arasında. İnsanların, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve rahatsızlık veren kulak tıkanıklığından doğru tedavi yöntemleri ile kurtulmak mümkün.

Kulak tıkanıklığı nedir?

Kulak içinde basınç ve dolgunluk hissi veren, geçici işitme kaybına yol açan tıkanıklık kulak tıkanıklığı olarak adlandırılır. Kulak tıkanıklığı, toplumda yaygın olarak görülmektedir. Kulak kanalının farklı sebeplerden dolayı kapanması ile östaki borusunun kulak zarının iki tarafına da eşit bir şekilde hava basıncı sağlayamaması sonucunda kulak tıkanıklığı meydana gelmektedir. Bunun dışında kulak içine yabancı bir cisim kaçmasına bağlı olarak da kulak tıkanıklığı rahatsızlığı görülmektedir. Kulak tıkanıklığı ilerleyen evrelerde ise duyma yetisinin azalmasına sebep olabilmektedir.

Kulak tıkanıklığı neden olur?

Kulak tıkanıklığının en yaygın sebebi yükseklik değişimi olarak bilinmektedir. Çoğunlukla esneme ile giderilebilen bu tıkanıklığın asıl nedeni basınç farklılıklarıdır. Kulak tıkanıklığının sebeplerinden birisi de kulak çubukları ile kulağın temizlenmesidir.

Halk arasında kulak kiri denilen buşon, kulak tıkanıklığının en çok karşılaşılan sebeplerinden biridir. Buşonun kulağı tıkaması genellikle yanlış bir şekilde uygulanan kulak temizleme işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Kulağı temizlemek için kulak çubuğu gibi cisimler kulak içine sokulmamalıdır. Buşonun fazla bir şekilde salgılanmasının sebebi kirli ve tozlu yerlerde uzun süre bulunmaktır. Bunun dışında banyo yapmak ve denize girmek gibi fiillerden sonra da dış kulakta bulunan az miktarda buşon şişerek kulağı tıkayabilmektedir.

Kulak tıkanıklığının nedenlerinden biri de dış kulak iltihabıdır. Yüzücülerde sıklıkla görülen dış kulak iltihabı, kulağın çok fazla neme maruz kalması ile ortaya çıkmaktadır. Dış kulak iltihabının en sık görülen nedenleri bakteriyel enfeksiyonlar ve mantarlardır. Dış kulak iltihabı, nadir olarak alerjik ve dermatolojik nedenlere bağlı olarak da görülebilmektedir.

Orta kulak iltihabı da kulak tıkanıklığına yol açabilmektedir. Solunum yolu enfeksiyonları, alerji, boğaz ağrıları, soğuk algınlığı sonucunda orta kulak iltihabı oluşabilmektedir. Orta kulak iltihabı kulak ağrısı, kulak tıkanıklığı ve kulak ağrısı gibi semptomlarla birlikte görülmektedir. Küçük çocuklar arasında da orta kulak iltihabı yaygın bir şekilde görülmektedir.

Östaki borusu fonksiyon bozuklukları, östaki borusunun farklı nedenlerle bloke olması da orta kulak basıncının dış ortam basıncı ile eşitlenememesine bağlı olarak ağrı, çınlama ve kulak tıkanıklığına yol açmaktadır.

Kulak tıkanıklığı belirtileri; kulakta dolgunluk hissi, işitmede sıkıntı, kulakta çınlama, kulakta ıslık sesleri, denge kaybı, kulak ağrısı, enfeksiyon nedenine bağlı ağrı şeklinde sıralanabilir. Bu sayılan belirtilere farklı belirtilerde eklenebilir.

Kulak tıkanıklığı nasıl geçer?

Kulak tıkanıklığı, geçmediği ve ağrı hissetmeye neden olduğu zaman hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve kulak burun boğaz doktoruna muayene olunmalıdır. Doktorun teşhisi akabinde reçeteye yazdığı ilaçlar ve önerdiği tedavi yöntemleri belirtildiği şekilde dikkatlice ve özenle uygulanmalıdır. Böylelikle kısa zamanda kulak tıkanıklığı rahatsızlığından kurtulabilirsiniz.

Doktorunuza danışarak doğal ve etkisi tespit edilen tedavi uygulamalarına da kulak tıkanıklığınızın geçmesi için başvurabilirsiniz. Bu yöntemlerden biri sıcak komprestir. Sıcak kompres uygulamasında tıkanıklık olan kulağa sıcak su torbası tutulmaktadır. Uygulanan sıcak kompres, östaki borusunun genişleyerek rahatlamasını sağlamaktadır. Esneme de kulak tıkanıklığını açan etkili yöntemlerden biridir.

Kulak tıkanıklığını açan en faydalı maddelerden biri hidrojen peroksittir. Özellikle kulak kiri yani buşon sebebi ile işitme kaybı yaşanması hallerinde faydalı olmaktadır. Kulak tıkanıklığına sebep olan sinüs problemleri için yapılan gargaralar da rahatlamaya sebep olmaktadır. Basınçtan kaynaklanan kulak tıkanması rahatsızlıklarında çene oynatma yöntemi etkili olmaktadır. Uygulama da ağız açılır ve çene hızlı ve düzenli bir şekilde iki yana doğru hareket ettirilir.

Gliserin, suya bağlı olarak ortaya çıkan kulak tıkanması sorunlarında etkili bir maddedir. Gliserinden bir kaç damla yarım bardak ılık suyun içine eklenir ve karıştırılır. Bu karışımdan 2-3 damla tıkanıklık olan kulağa damlatılır. Daha sonra bir pamuk ile kulak yavaş ve nazik bir şekilde temizlenir.

Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir?

Kulak tıkanıklığına iyi gelen bitkisel yağlardan biri çay ağacı yağıdır. Anti septik, anti bakteriyel ve anti viral özellikleri vardır. Bir bardak kaynar suya bir kaç damla çay ağacı yağı eklenir. İyice karıştırılır. Karışımdan çıkan buhar tıkalı kulağın açılmasını sağlayacaktır.

Sarımsak yağı da kulak tıkanıklığına iyi gelmektedir. Bunun için 2-3 diş sarımsak ezilir ve üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı eklenir. Birkaç dakika ısıtılır. Daha sonra soğumaya bırakılan karışım, tıkanan kulağa dökülür. İki dakika o şekilde kalması için bir pamuk ile kulak tıkanır. İki dakika sonra sıvının kulaktan akmasına izin verilir. Bu işlemin bir kaç kere tekrarlanması tıkanıklığa faydalı olmaktadır.

Kulak tıkanıklığı açmak ve gidermek için evde yapılacak hareketler

Kulak tıkanıklığını açmak ve gidermek için evde yapılacak çeşitli hareketler ve uygulamalar vardır. Bunlardan bazıları şöyle özetlenebilir:

- Çene oynatma hareketi

- Sıcak bez ya da sıcak su torbası uygulaması

- Esneme hareketleri yapmak

- Sakız çiğneme (sakız çiğneyerek kaslar harekete geçirilerek kulak tıkanıklığı açılabilmektedir.)

- Kulak kepçesinin birkaç defa aşağı doğru nazik bir biçimde çekilmesi hareketi ( bu hareket ile kulak girişi açılmaktadır.)

- Tuzlu su ile gargara yapmak

Bu uygulamaların dışında elma sirkesi, zeytinyağı ve soğan suyu kulak tıkanıklığına iyi gelen bitkisel çözümler arasında yer alır. Bu bitkisel çözümler, evde rahatlıkla uygulanabilen pratik yöntemlerdir.