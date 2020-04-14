Kulak çınlaması tıp dilinde Tinnitus olarak bilinir. Kulakta yara oluşması, iltihap veya kir birikmesi gibi durumlarda meydana gelir. Bazen kişiyi rahatsız etmese de kronik bir hal alması ya da uzun sürmesi halinde kişiler için rahatsız edici olabilir. Kulak çınlamasına ne iyi gelir? Kulak çınlaması nasıl geçer? Kulak çınlamasını azaltan ve gideren yiyecekler nelerdir? İşte kulak çınlaması ile ilgili detaylar. Dünyada bulunan her 5 kişiden birinde kulak çınlaması görülür. Kulak çınlamasının genellikle bir nedeni bulunur, kendiliğinden ortaya çıkmaz. Birçok neden kulak çınlaması oluşturabilir. Tam olarak tıbbi bir tedavisi olmayan kulak çınlamasının evde uygulanacak bazı yöntemler ile semptomların hafifletilebilir. Bitkisel birçok çözüm yolu bulunur. Kulak çınlaması kulak kiri, kulak kemiklerindeki eklem bölgelerindeki sertleşmeler, kulak enfeksiyonları, kulak içerisinde sıvı birikmesi gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Kulak çınlamasına ne iyi gelir?

Kulak çınlaması için alternatif tedaviler; hipnoz, beyaz gürültü, mıknatıs tedavisi, oksijen tedavisi, akupunktur gibi yöntemlerde bulunu. Fakat evde kullanılabilecek kulak çınlamasına iyi gelen birçok yöntem de vardır:

Susam Yağı: Susam yağının iltihap kurutucu olan özelliği kulakta meydana gelen rahatsızlıkların giderip çınlamayı azaltır. Kulak yolundaki kirin temizlenmesini sağlar. İki kulak için ayrı ayrı 5 damla damlatılacak olan susam yağı biraz ısıtılmalıdır. Kesinlikle sıcak olmamalı ılık olmalıdır. Damlatıldıktan sonra her iki kulakta da 2 ya da 3 dakika kadar bekletilmelidir. Ardından kulak bir pamuk ile temizlenmelidir.

Elma Sirkesi: Elma sirkesinin içerdiği organik asitler kulak çınlaması ve duyma sorunu oluşturan iltihabın yok olmasını sağlar. Bakteri ve virüslerin etkilerini giderir. Çınlayan kulak içerisinde 3 ya da 5 damla damlatılmalıdır.

Hindistancevizi yağı: Mikrop öldürücü ve iltihap kurutucu olan doğal yağlardan biridir. Kulak çınlamasının azaltılması için kullanılabilir. Kulak kanalı içerisinde bakteri ve virüs üremesini engeller. Kulak içerisinde 3 ya da 5 damla damlatılıp, birkaç dakika beklenmesi yeterli olur.

Zeytinyağı: İçerdiği doğal yağ asitleri ve antioksidanlar ile kulak çınlamasını ortadan kaldıran doğal yağlardan biridir. Bir miktar yağ ılıtılır ve kulak içerisine 3 damla damlatılır. Yan yatarak 3 dakika beklenildiğinde etkisini göstermeye başlayacaktır.

Fesleğen Yaprağı: Bir tutam fesleğen yaprağı ezilerek suyu çıkarılır. Çıkan su biraz ısıtılır ve kulak içerisine iki damla kadar damlatılır bir günde 2 kez uygulanabilir.

Kulak çınlaması nasıl geçer?

Kulak çınlamasını geçirebilmek için bahsedilen uygulamalar yapılmalıdır. Çınlamaya neden olan etkenin belirlenmesi kulak çınlamasını daha hızlı geçirebilmek için önemlidir. Hastanede röntgen ve çeşitli testler ile altta yatan sebep belirlenir. Doktorun uygun gördüğü bir ilaç var ise o ila mutlaka kullanılmalıdır. Kulak çınlamasının geçmesi için dikkat edilmesi ve uygulanması gereken bazı hususlar bulunur:

- Yüksek ses ile müzik dinlenmemelidir ve gürültülü ortamlardan uzak durulmalıdır.

- Sürekli olarak kan basıncı ölçülmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

- Kan dolaşımın düzenli olması için günlük olarak egzersizler yapılmalıdır.

- Dolaşım sisteminde bir etkilenme olmaması adına daha az tuzlu besin tüketilmelidir.

- Sigara, kola, kahve gibi sinir sisteminin uyarılmasını sağlayan her şeyden uzak durulmalıdır.

- Sinirli ve gergin ortamlardan uzak durulmalıdır.

- Yorgun olmaktan kaçınılmalı ve kişi düzenli uyumalıdır.

- Çok sessiz ortamlarda kulak çınlaması artacağı için çok sessiz ortamda bulunulmamalıdır.

- Kulak çınlaması için beslenmede tüketilmesi gereken gıdalar tüketilmelidir. Ayrıca evde uygulanabilecek olan doğal yöntemler uygulanmalıdır.

- B vitamini içeren besinlerin tüketimi arttırılmalıdır.

- Kolesterol seviyesinin de kontrolü sağlanmalı, yüksek kolesterolü olan kişiler yürüyüş yapmalıdır.

- Kulakta tahrişe yol açabilecek hiçbir şey kullanılmamalıdır.

Kulak çınlamasını azaltan ve gideren yiyecekler

Ananas: Gün içerisinde tüketilen birkaç dilim ananas kulak iltihabı, kulak çınlaması gibi kulak problemlerini azaltır. Ananas içeriğinde bulunan bromelain isimli enzim ile bakteri ve virüslerin etkisini azaltır ve kan dolaşımını hızlandırır.

Greyfurt: İçerdiği doğal lifler ve düşük kalorisi ile sevilen ve kulak çınlamasını hafifleten meyvelerden biridir. İçerdiği iltihap kurutucu özellik ile kulak iltihabını önler ve kan akışını hızlandırır. Gün içerisinde 3 ya da 2 bardak kadar taze sıkılmış greyfurt suyu içilebilir.

Papatya, Tarçın ve Karakafes Çayı: Papatya, tarçın, karakafes bitkilerinin her biri kulak çınlamasını giderecek etkiye sahiplerdir. Üç bitkinin eşit miktarlarda karıştırılması ile ılık su içerisinde demleyip tüketilmesi önemlidir. Düzenli olarak tüketilen bu çay kulak çınlamasını geçirecektir.

Sarımsak: doğal bir antibiyotik olması ile kulak çınlaması probleminin önüne geçecek olan gıdalardan biri de sarımsaktır. Temizleyici, mikroplardan arındırıcı etkisi vardır.

Soğan: Sarımsak gibi doğal bir ilaç olan soğan kulak çınlamasını hafifleten en iyi gıdalardan biridir. Eğer bir kişide düzenli olarak belirli aralıklar ile kulak çınlaması rahatsızlığı yaşıyorsa, hastalık başlamadan önce soğan tüketimine özen göstermesi halinde kulak çınlaması oluşumu önlenebilir. Rendelenmiş olan soğan ve pirinç suyu karışımını tüketmek de oldukça etkili olur.

Çemen Tohumu: Çok şifalı olan bitkilerden biri de çemen otudur. Çemen otu tohumunun tüketilmesi kulak çınlaması için kullanılır. Bir fincan çay içine, ezilen çemen otu tohumu eklenerek kolaylıkla tüketilebilir. Hamile olan ve bebek emziren kadınların kullanımı için çemen otu tohumu önerilmemektedir.

Zencefil: Kulak çınlaması için önerilen doğal tedavi edici gıdalardan biri zencefildir. Rendelenmiş bir buçuk taze zencefil, bir bardak kaynar su içerisine atılarak 10 dakika kadar demlenerek tüketilmelidir.