Kulak ağrısı yaşayan kişinin olukça rahatsız hissettiği ve günlük yaşamına devam etmesini önleyen ağrılardan biridir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kulak ağrısı görülebilir. Kulak ağrısına sebep olabilecek birçok neden bulunur. Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısına evde tedavi ile iyi gelecek şeyler nelerdir? İşte kulak ağrısına çözüm önerileri. Kulak ağrıların en temel sebebi genellikle kulak enfeksiyonlarıdır. Kulaktaki farklı bölümlerde meydana gelen enfeksiyonlar kulak ağrısı ile farklı birkaç belirti daha gösterirler. Özellikle çocuklarda sık görülen kulak ağrılarının nedeni orta kulak enfeksiyonudur. Çocuklarda yaygın görülen bir durumdur. Çocuklar kadar sık olmasa da yetişkinlerde de orta kulak iltihabına bağlı olarak kulak ağrısı görülebilir. Kulak ağrılarına kulak kirlerinin birikimi, kulak içi basınçtaki değişim gibi durumlarda neden olabilmektedir.

Kulak ağrısına ne iyi gelir?

Kulak ağrısının iyileştirmek ve tedavi etmek aslında kulak ağrısına neden olan durum ile bağlantılıdır. Kulak ağrıları kulak bölümlerinden herhangi birinin hastalığında ortaya çıkıyorsa bu kulak ağrısına primer kulak ağrısı denilir. Kulak ağrısının kulak dışında farklı bir organdaki hastalıktan dolayı ortaya çıkıyorsa buna sekonder kulak ağrısı denilmektedir. Sekonder olan kulak ağrıları için altta yatan enden çözümlendiğinde kulak ağrısı geçer. Primer olan kulak ağrılarında ise ağrı nedenine göre farklı yöntemler uygulanır. Öncelikle kulak ağrısı için bir hekime başvurulmalıdır. Hekim tarafından neden belirlenmeli ve onun uygulanmasını önerdiği tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Kullanılmasını önerdiği bir antibiyotik varsa antibiyotik mutlaka kullanılmalıdır. Doktorun verdiği tedavi yöntemlerinin yanı sıra evde uygulanabilecek birkaç çözüm yolu da bulunuyor:

Öncelikle kulak ağrıları için yutkunma ve çiğneme refleksleri kullanılarak egzersiz yapılmalıdır. Bu egzersiz östaki borusunu açacak ve kulak içerisinde hava akışı sağlanacaktır. Bu da kulak ağrısına iyi gelen kolay yöntemlerden biridir.

Bir diğer yöntem ise ütü, fön makinesi ya da kalorifer dibi dışarıya ısı yayan araçlar ile temiz bir havlu ısıtılmalı ve ılık olan havlu ağrıyan kulağa dıştan yerleştirilmelidir. Isı uygulanması kulak ağrısını hafifletecek ve kişiyi rahatlatacaktır.

Sigara kullanan kişinin sigarayı bırakması ve hiçbir şekilde sigara dumanına maruz kalmaması gerekmektedir.

Saf su ile çok az miktardaki limon suyu karıştırılarak bir ya da iki damla ağrıyan kulağa damlatmak da kulak ağrısına iyi gelecek yöntemlerden biridir. Kulak ağrısı ile ilgili evde yapılacak olan tüm işlemler doktora danışılarak yapılmalıdır.

Zeytinyağına batırılmış olan bir pamuk ile kulak içinin ovulması da kulağı rahatlatacak olan yöntemlerden biridir.

Kulak ağrısı nasıl geçer?

Kulak ağrısının nedeni orta kulak iltihabı ise kulaktaki ağrı yaklaşık olarak iki ila üç gün içerisinde geçecektir. Çok kuvvetli bir ağrı hissi yoksa kişinin evde uygulayacağı doğal tedavi yöntemleri ile de çok kısa sürede kulak ağrısını geçirecektir. Kulak ağrısı çocukta meydana geldiyse ya da evde birtakım yöntemler uygulanmasına rağmen ağrı geçmiyor hatta artarak ilerliyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Kulak ağrısına evde tedavi ile iyi gelecek şeyler nelerdir?

Zeytinyağı: Kulak ağrılarında hızlıca rahatlama sağlayacak evde uygulanabilir doğal yöntemlerden birisidir. Kulak enfeksiyonlarında zeytinyağı temizleyici rol oynamaktadır. Bir pamuk üzerine damlatılan zeytinyağını ağrıyan kulak üzerine koyup birkaç dakika bekletmek iyi gelecektir.

Sarımsak: Sarımsağın doğal bir antiseptik ve antibiyotik özelliği olduğu bilinmektedir. Kulak enfeksiyonlarında meydana gelen kulak ağrıları için hem ağrı kesici hem de iltihap kurutucu özelliği ile en etkili doğal yöntemlerden biridir. Susam yağının içerisinde bir miktar ısıtılan sarımsaklı yağ soğuyunca kulak içerisine bir ila iki damla damlatılabilir.

Soğan: Sarımsak gibi benzer özellikleri bulunan soğan kulak ağrıları için evde uygulanacak önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Isı uygulaması ile suyu çıkarılan soğan birkaç damla ağrıyan kulağa damlatılmalıdır.

Isı: Kulak ağrılarına evde çözüm olabilecek bir başka yöntem ise ısı uygulanmasıdır. Sıcak havlu gibi çeşitli yöntemler ile 20 dakika kadar uygulanacak ısının yanında kulak masajı yapılması kulak ağrısının geçmesini sağlayacaktır. Çok yüksek derecedeki ısılar kullanılmamalıdır. Sıcağa yakın olan ılık bir ısı kullanılması yeterlidir.

Zencefil: Zencefil bitkisinin de içerisinde oldukça güçlü iltihap kurutucu özellik bulunmaktadır. Bu özelliği ile soğan ve sarımsak ile aynı görevi görür. Aynı zamanda çok iyi bir ağrı kesicidir. Bu nedenle rendelenmiş zencefilden çıkan su kulak içerisine damlatılabilir. Ayrıca yine rendelenmiş olan taze zencefilin bir miktar zeytinyağı ile karıştırılmasının ardından süzülerek kulak içerisine birkaç damla kadar damlatılabilir.

Nane Yaprağı: Nane yağı veya nane yaprağı kullanmak kulak ağrısına iyi gelen yöntemlerden biridir. Nane yapraklarının bir miktar su içerisinde kaynatılıp soğutulmasının ardından, süzülerek birkaç damla kulak içerisine damlatılabilir. Veya birkaç damla nane yağı bir kulak temizleyicisi ya da bir pamuk üzerine damlatılarak ulak içerisine uygulanabilir.

Fesleğen: Fesleğen bitkisinin de ağrı kesici, bakteri öldürücü, iltihap kurutucu özellikleri bulunmaktadır. Kulak ağrısı için evde kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Fesleğen yaprağının preslenmesi ile çıkan suyundan birkaç damla kadar kulak içerisine damlatılması kulak ağrısının geçmesini sağlayacaktır.

Neem: Enfeksiyonlar için kullanılan önemli bitkilerden sadece bir tanesidir. Kulak ağrılarını azaltıp, kulakta meydana gelen iltihapların kurutulması için de kullanılabilir. Birkaç adet neem yaprağı preslenerek suyu çıkarılır. Çıkan sudan bir ila iki damla kadar kulak içerisine damlatılmalıdır.