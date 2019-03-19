Kula’da 'Spor Panayırı' başladı

Kula Spor Panayırı, sabah saatlerinde Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcuları ve eğitmenleri Kula Şehit Halis Özdemir Yunus Emre Kent Meydanında çeşitli branşlarda kurulan stantlarla başladı. Program ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel müdür yardımcısı Ömer Altunsoy, "Spor panayırımızın amacı çocuklarımıza spor yaptırmak, hareket ettirmek, çocuklarımıza spor kültürümüzü kazandırmak. Bugün Kula’da farklı branşlarda etkinlikler oluşturduk. Mini Golf sahalarımız, badminton sahamız, güreşinden tekvandosuna kadar cimnastik ekiplerimiz ve eğitmenlerimiz ile birlikte çok sayıda farklı etkinlikler yapıyoruz. Yarışmalarımız olacak. Yarışmada dereceye giren çocuklarımıza Kula’nın evladı spor bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun hediyelerini takdim edeceğiz." dedi.

Altunsoy, “Burada Manisalı sporcu arkadaşlarımız kendi hünerlerini sergiliyorlar. Tabi burada bu arkadaşlarımızı seyreden çocuklarımıza spor yapmayı teşvik etmeyi hedefliyoruz. Burada adrenalini yüksek gösterilerimiz olacak sporun etkisini insanlarımıza yaymak istiyoruz. Bu panayırımız Kula için bir ilk olur. Panayırımızı her yıl geleneksel olarak yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kula Belediyesi işbirliğiyle Kula’da 19-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinlikler ve halk konserleriyle Kulalılar, adeta şölen havası yaşayacak. Kula için Murat Kekili, Yusuf Güney, Ahmet Kuşkaya gibi sevilen sanatçıların farklı tarihlerde vereceği halk konserleri, Bekir Develi, Erem Şentürk ve Ahmet Yenilmez’in “Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale” temalı söyleşilerinin yapılacağı dolu dolu bir program hazırlandı.

Panayır boyunca Kula'da şu etkinlikler düzenlenecek: "19-20 Mart 2019 Spor Panayırı (Kula Yunus Emre Kent Meydanı), 19 Mart: Aykut Kuşkaya Vatan Ezgileri Konseri (Kula Yunus Emre Kent Meydanı), 22 Mart: Murat Kekili Konseri (Kula Yunus Emre Kent Meydanı), 24 Mart: Yusuf Güney Konseri (Kula Yunus Emre Kent Meydanı), 26 Mart: Bekir Develi ve Erem Şentürk’ün konuşmacı olduğu Gençlik Buluşması (Yunus Emre Kültür Merkezi), 27 Mart: Ahmet Yenilmez’in yazıp yönettiği Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Oyunu (Yunus Emre Kültür Merkezi)"